Парсер информации для сайта DLE

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки143 просмотра

Нужно написать парсер информации для сайта DLE.

Парсер должен создавать такую страницу: http://domkino.by/50-zheleznyy-chelovek-3.html

А точнее вписывать информацию в определенные поля:

Название:

Постер фильма: (ссылка на изображение)

Оригинальное название:

Описание фильма:

Премьера в мире:

Премьера в РФ:

Страна:

Режиссер:

В ролях:

Релиз DVD :

Трейлер у фильму: (код youtube или ссылка на видео).

Желательно что бы парсер парсил несколько фильмов сразу по списку.

Версия DLE 9.8

Бюджет не большой по договоренности. до 30$

DLEHTML
12 лет назад
design_minsk
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров