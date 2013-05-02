Доработать сайт на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок213 просмотров

Необходимо доработать СЕО оптимизацию согласно тз. Тз отправлю кандидатам.

Оплата поэтапная по каждому пункту. Сделали 1 пункт оплатили, еще один, еще оплатили.

WordPress
7 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров