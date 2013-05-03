Удалить вредоносный код с сайта

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Завершен9 заявок183 просмотра

Яндекс обнаружил на 4 страницах сайта вредоносный код. Нужно удалить его в кротчайшие сроки.

Joomla, Virtuemart.

http://www.moto-all.ru/index.php/component/virtuemart/?page=shop.browse&category_id=6

Поведенческий анализ

02.05.2013

http://www.moto-all.ru/index.php/road-moto

Поведенческий анализ

02.05.2013

http://www.moto-all.ru/index.php/component/virtuemart/?page=shop.browse&category_id=77

Поведенческий анализ

03.05.2013

http://www.moto-all.ru/index.php/snow

Joomla
12 лет назад
motociklizd
Олег 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Всё сделал быстро и четко. Если возникнет необходимость - обращусь ещё.
Отличный заказчик. Предложил даже работать по предоплате, но я работаю только по факту, такой мой принцип) Оплатил сразу же после сдачи сайта.

Заявки фрилансеров

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад