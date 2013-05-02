Необходимо доработать СЕО оптимизацию согласно тз. Тз отправлю кандидатам. Оплата поэтапная по каждому пункту. Сделали 1 пункт оплатили, еще один, еще оплатили.
Соединить Kupiqla с InSales
Соединить сервис Kupiqla в интернет магазине InSales - www.icases.kz. Прописать кнопку (API) и настроить функциональность. Я в этом не разбираюсь, главное чтобы все полноценно работало. Дам пароль от обоих аккаунтов. За подробностями так же можно обращаться на email - [email protected]
Заявки фрилансеров
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