Соединить Kupiqla с InSales

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка94 просмотра

Соединить сервис Kupiqla в интернет магазине InSales - www.icases.kz. Прописать кнопку (API) и настроить функциональность. Я в этом не разбираюсь, главное чтобы все полноценно работало. Дам пароль от обоих аккаунтов. За подробностями так же можно обращаться на email - [email protected]

Kupiqla.com

www.icases.kz

12 лет назад
icases
Артем 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров