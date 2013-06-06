Написать два простеньких php-скрипта

Необходимо написать два php-скрипта для сайта на HTML:

Первый скрипт должен на двух страницах в заданном месте выводить рандомно дату, которая должна меняться на новую дату при достижении текущей. Т.е. например сегодня скрипт сработал первый раз и сгенерировал дату "7 мая 2013 года". Эта дата должна отображаться на указанных страницах вплоть до конца 7-го мая. 8-го мая это значение должно рандомно изменится (в заданном диапазоне) и стать скажем "11 мая 2013 года". В конце месяца должен быть реализован коректный переход на новый месяц. Так же корректный переход должен быть реализован при переходе в новый год.

Второй скрипт должен реализовать показ выезжающего сбоку окна (как это обычно реализовано у онлайн-консультантов) если человек находится на странице дольше заданного времени. Если человек закроет такое окно, то ему оно больше показываться не должно (ставим ему куку).