Написать два простеньких php-скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок166 просмотров

Необходимо написать два php-скрипта для сайта на HTML:

Первый скрипт должен на двух страницах в заданном месте выводить рандомно дату, которая должна меняться на новую дату при достижении текущей. Т.е. например сегодня скрипт сработал первый раз и сгенерировал дату "7 мая 2013 года". Эта дата должна отображаться на указанных страницах вплоть до конца 7-го мая. 8-го мая это значение должно рандомно изменится (в заданном диапазоне) и стать скажем "11 мая 2013 года". В конце месяца должен быть реализован коректный переход на новый месяц. Так же корректный переход должен быть реализован при переходе в новый год.

Второй скрипт должен реализовать показ выезжающего сбоку окна (как это обычно реализовано у онлайн-консультантов) если человек находится на странице дольше заданного времени. Если человек закроет такое окно, то ему оно больше показываться не должно (ставим ему куку).

HTMLPHP
12 лет назад
leonidus
Леонид 
43 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$20
1 день
Спасибо Равилю за работу. Очень доволен!
Очень доволен сотрудничеством. Работа выполнена и оплачена.

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cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад