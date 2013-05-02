Логин (OpenID) и интеграция с Faceebook и LinkedIn

К существующему веб-сервису (Symfony 2) добавить:

1. Регистрацию посредством своего аккаунта в Facebook или LinkedIn.

2. Подтягивание в сервис контактов пользователя из его аккаунта (в Facebook или LinkedIn)

3. Возможность прямо из веб-сервиса писать сообщения своим контактам (в Facebook или LinkedIn)

Есть примеры реализации подобного функционала.

Необходимо сначала реализовать п.1.

Все 3 задачи необходимо выполнить до 30 мая 2013 г.

Ищем специалиста, имеющего опыт реализации аналогичных задач.