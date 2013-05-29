Написать калькулятор для движка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок185 просмотров

Всем привет.

Суть проекта сводится к поиску исполнителя, который сможет в движок Joomla (virtuemart или joomshopping), webasyst, imagecms (либо предложите вы) внедрить калькулятор для каждого товара по расчёту цены, в зависимости от площади помещения. Сайт продаёт напольные покрытия, следовательно в админке указываю цену товара за 1 кв. метр, на сайте цена покрытия показывается только после того как клиент ввёл площадь.

Может запутано объяснил, покажу точный пример:

http://tvoipoly.ru/laminat-31-klass.html

Как обычно, интересует цены/сроки/движок.

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Пы.сы. Мне только калькулятор, больше ничего.

JoomlaWebasyst
12 лет назад
Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

lazitskiy
Василий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$85
4 дня
Качественно. Сам нашел решение проблемы. Ответственно и чётко.

Заявки фрилансеров

lazitskiy
Василий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад