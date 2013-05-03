Необходимо доработать СЕО оптимизацию согласно тз. Тз отправлю кандидатам. Оплата поэтапная по каждому пункту. Сделали 1 пункт оплатили, еще один, еще оплатили.
Python/ Django developer
Требования:
- от 26 лет;
- знание Python/Django;
- знание Web-технологий;
- знание html/css, Java Script;
- знание систем управления базами данных MySQL;
- опыт в администрировании Web-сайта на сервере;
- опыт в использовании revision control system;
- хорошее знание английского и русского языков;
- опыт работы над проектом самостоятельно (без команды);
- плюсом будут навыки разработки дизайна для Web-сайтов;
- отвественность;
- усидчивость;
- коммуникабельность.
Условия работы:
1) Удаленная работа;
2) Полный 8-и часовой рабочий день 5 дней в неделю;
3) Обязательно пересечение по времени с Восточным побережьем США (GMT-5);
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