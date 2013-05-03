Python/ Django developer

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок100 просмотров

Требования:

- от 26 лет;

- знание Python/Django;

- знание Web-технологий;

- знание html/css, Java Script;

- знание систем управления базами данных MySQL;

- опыт в администрировании Web-сайта на сервере;

- опыт в использовании revision control system;

- хорошее знание английского и русского языков;

- опыт работы над проектом самостоятельно (без команды);

- плюсом будут навыки разработки дизайна для Web-сайтов;

- отвественность;

- усидчивость;

- коммуникабельность.

Условия работы:

1) Удаленная работа;

2) Полный 8-и часовой рабочий день 5 дней в неделю;

3) Обязательно пересечение по времени с Восточным побережьем США (GMT-5);

CSSDjangoHTMLJavaMySQLPython
12 лет назад
IGD_Media
Елена 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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