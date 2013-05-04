Доделать каталог на Джумла

Соединить сервис Kupiqla в интернет магазине InSales - www.icases.kz. Прописать кнопку (API) и настроить функциональность. Я в этом не разбираюсь, главное чтобы все полноценно работало. Дам пароль от обоих аккаунтов. За подробностями так же можно ...