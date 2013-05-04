Исправить кодировку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок113 просмотров

После переноса сайта некорректно отображается кодировка. http://tamada-roman.ru/

Нужно оперативно исправить

12 лет назад
seolink74
Алексей 
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
онлайн
12 лет назад
$10
1 день
Задание было выполнено оперативно. Рад сотрудничеству.
Алексей отличный заказчик! рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
онлайн
12 лет назад