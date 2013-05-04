Нужна доработка проекта на вордпресс, проект готов на 70% нужны доработки. Дизайн и верстка готовы и интегрированы, требуется доработать интеграцию, надо будет доделать работу с вёрсткой, нужна доработка интеграции верстки в кабинет пользователя (верстка ...
Создать работающий пример на File API
Добрый день!
необходимо создать готовый работающий пример по мультизагрузке изображений на сервер на основе open source (ссылка на ресурс в конце)).
При этом, все файлы должны ресайзиться под размеры 800х600, 400х300. Файлы сохраняются в каталоге сервера в виде:
для первой картинки: 1_800.jpg, 1_400.jpg
для второй картинки: 2_800.jpg, 2_400.jpg
Ресайз должен происходить на стороне клиента (в инструкции ниже это описано).
Вот ссылка на исходники статьи:
https://github.com/mailru/FileAPI
Вот статья на эту тему от разработчика:
Заявки фрилансеров
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