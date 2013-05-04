Создать работающий пример на File API

Добрый день!

необходимо создать готовый работающий пример по мультизагрузке изображений на сервер на основе open source (ссылка на ресурс в конце)).

При этом, все файлы должны ресайзиться под размеры 800х600, 400х300. Файлы сохраняются в каталоге сервера в виде:

для первой картинки: 1_800.jpg, 1_400.jpg

для второй картинки: 2_800.jpg, 2_400.jpg

Ресайз должен происходить на стороне клиента (в инструкции ниже это описано).

Вот ссылка на исходники статьи:

https://github.com/mailru/FileAPI

Вот статья на эту тему от разработчика:

http://habrahabr.ru/company/mailru/blog/159587/