Нужно внести небольшие изменения в сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки171 просмотр

Есть сайт miradar.ru, CMS VamShop. Нужно исправить ошибки в сайте ( мелкие и их не много) и внести небольшие дополнения. Подробно в приложении. Оплата только по факту. Вопросы готов обсудить в скайпе или по тел.

12 лет назад
x-rays
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

lazitskiy
Василий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$33
1 день
Впечатление, от работы с Василием, только положительное. До Василия, над сайтом работали ещё 2 человека, так вот Василий, в отличие от них - работает! Сотрудничество продолжу и далее.

Заявки фрилансеров

lazitskiy
Василий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад