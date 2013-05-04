Нужна доработка проекта на вордпресс, проект готов на 70% нужны доработки. Дизайн и верстка готовы и интегрированы, требуется доработать интеграцию, надо будет доделать работу с вёрсткой, нужна доработка интеграции верстки в кабинет пользователя (верстка ...
Проект на пхп
Нужно сделать простой проект добавления новостей, вывод их, и админку. всего 3 страницы. 2 сверстаны. админку надо сделать будет, если нет возможности сделаю сам. Знание пхп zend. Ищем на долгосрочные проекты.
Главное. хорошее знание своего дела, быть всегда на связи если что, не пропадать, ответственным. Оплата яндекс деньги, пайпал. связь через емайл или аську 646466568
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