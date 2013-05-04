Проект на пхп

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок198 просмотров

Нужно сделать простой проект добавления новостей, вывод их, и админку. всего 3 страницы. 2 сверстаны. админку надо сделать будет, если нет возможности сделаю сам. Знание пхп zend. Ищем на долгосрочные проекты.

Главное. хорошее знание своего дела, быть всегда на связи если что, не пропадать, ответственным. Оплата яндекс деньги, пайпал. связь через емайл или аську 646466568

PHP
12 лет назад
bibisstan
Роберт 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$90
5 дней

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад