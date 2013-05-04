Прикрутить API на прием платежа от payeer.com

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Закрыт2 заявки136 просмотров

Собственно нужно прикрутить API на прием платежа от payeer.com на продажу одного товара.

icq 602-358

12 лет назад
Peretz
Левшин 
34 года
20 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 отзывов

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Нет заявок фрилансеров