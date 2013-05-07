Внести корректировки, OpenCart

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Завершен10 заявок211 просмотров

На сайте royalpetbox.ru надо:

1. На странице каталога ссылку «купить домик» переместить также справа, но вверх над фотографией домика, а стоимость поставить в левый верхний угол над фотографией.

2. На странице продукта кнопку купить сделать более контрастным зеленым, а то сейчас сливается с фоном

3. Вместо оформить заказ в режиме гостя написать «быстрое оформление заказа». Также изменить Зарегистрироваться на «Зарегистрироваться, создав учетную запись»

4. Изменить контрастность текста, белый текст на зеленом фоне смотрится плохо и нечетко. Может подложку зеленую сделать менее прозрачной. Текст плохо читается.

Реализовать надо сегодня-завтра.

OpenCart

Opencart
12 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

melenchenko
Роман 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Все красиво и быстро! Спасибо!
Задание поставлено четко и ясно. Оплата произведена вовремя. Приятно было работать!

Заявки фрилансеров

melenchenko
Роман 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад