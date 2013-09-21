Закончить проект на Drupal

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Завершен4 заявки207 просмотров

у меня есть незаконченный проект на Drupal, Проект закончен на 75%.

Тематика сайта, спортивные прогнозы

осталось:

- на основании парсера вывести страницу live-результаты.

- дописать живой баланс

- донастроить биллинг.

- внедрить отзывы в новые профили.

самое большая часть работы была - 2 парсера(они сделаны). Первый добавление прогнозов, второй вывод результатов. Также сможем передать первоначальный T3 и сориентируйтесь сами.

Drupal
12 лет назад
CatCa
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
12 лет назад
$800
35 дней
Ответственный фрилансер, держит свое слово и буду рад новому сотрудничеству!
Решаем вопрос с проектом в обоюдовыгодную сторону

Заявки фрилансеров

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
12 лет назад
#1
Веб-программирование