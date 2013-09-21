Нужна доработка проекта на вордпресс, проект готов на 70% нужны доработки. Дизайн и верстка готовы и интегрированы, требуется доработать интеграцию, надо будет доделать работу с вёрсткой, нужна доработка интеграции верстки в кабинет пользователя (верстка ...
Закончить проект на Drupal
у меня есть незаконченный проект на Drupal, Проект закончен на 75%.
Тематика сайта, спортивные прогнозы
осталось:
- на основании парсера вывести страницу live-результаты.
- дописать живой баланс
- донастроить биллинг.
- внедрить отзывы в новые профили.
самое большая часть работы была - 2 парсера(они сделаны). Первый добавление прогнозов, второй вывод результатов. Также сможем передать первоначальный T3 и сориентируйтесь сами.
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