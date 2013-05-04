База заведений на фреймворке или движке

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется PHP программист для реализации проекта - сайта базы данных по предприятиям определенной направленности. Работа с php, платформа реализации на выбор исполнителя. Реализация в несколько модулей. В каждом модуле задачи. Координация в скайпе + redmine. Предоплата 50 процентов на ЯД.

Структура раннего этапа и эскизный пример первого модуля во вложении

Обязательные требования:

Знание PHP, CSS3, HTML5, умение использовать системы кэширования данных, mysql либо PostgreSQL.

Желательно: redmine, scrum, навыки написания hi-load проектов.

Умение верстать приветствуется.

HTMLMySQLPHPPostgreSQL
12 лет назад
dgakondaa
Артур 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 отзывов

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