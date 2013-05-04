Создать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка171 просмотр

Всем привет. Нужно создать сайт. Тематика игры. Но игры не сложные. Это не игровые автоматы и казино. То есть легкие несложные игры. Примеры предоставлю. Подробнее в личной переписке. С предоплатами просьба не беспокоить. Скайп vklad-garant

12 лет назад
akhmetOFF
Эдуард 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров