Требуется PHP программист для реализации проекта - сайта базы данных по предприятиям определенной направленности. Работа с php, платформа реализации на выбор исполнителя. Реализация в несколько модулей. В каждом модуле задачи. Координация в скайпе + redmine. ...
Допилить непростой Sql запрос
Здравствуйте, имеется скрипт который делает выборку товаров с базы по значениям из фильтра.
выборка делается криво иногда товары не попадают под фильтр, или наоборот выводит те которые не нужны,
нужно найти причину в запросе и поправить это.
бекап базы и sql запрос предоставлю.
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