Допилить непростой Sql запрос

Здравствуйте, имеется скрипт который делает выборку товаров с базы по значениям из фильтра.

выборка делается криво иногда товары не попадают под фильтр, или наоборот выводит те которые не нужны,

нужно найти причину в запросе и поправить это.

бекап базы и sql запрос предоставлю.