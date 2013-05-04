Допилить непростой Sql запрос

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Закрыт8 заявок164 просмотра

Здравствуйте, имеется скрипт который делает выборку товаров с базы по значениям из фильтра.

выборка делается криво иногда товары не попадают под фильтр, или наоборот выводит те которые не нужны,

нужно найти причину в запросе и поправить это.

бекап базы и sql запрос предоставлю.

SQL
12 лет назад
netkiber
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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