JavaScript работы с окнами

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Закрыт1 заявка91 просмотр

Есть страница xxx1.html и страница xxx2.html, при клике на станице xxx1 откроется страница xxx2 в новой вкладке, при это должен сработать фокус на страницу xxx2, а xxx1 должна перейти на другой сторонний адрес. И все это происходит когда пользователь нажимает на странице xxx1 ссылку на xxx2. Кросбраузерность обязательна. Цену пишите сразу, кто думает что это стоит больше 10 баксов просьба пройти мимо!

HTMLJavaScript
12 лет назад
domler
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров