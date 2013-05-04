JavaScript работы с окнами

Есть страница xxx1.html и страница xxx2.html, при клике на станице xxx1 откроется страница xxx2 в новой вкладке, при это должен сработать фокус на страницу xxx2, а xxx1 должна перейти на другой сторонний адрес. И все это происходит когда пользователь нажимает на странице xxx1 ссылку на xxx2. Кросбраузерность обязательна. Цену пишите сразу, кто думает что это стоит больше 10 баксов просьба пройти мимо!