Требуется PHP программист для реализации проекта - сайта базы данных по предприятиям определенной направленности. Работа с php, платформа реализации на выбор исполнителя. Реализация в несколько модулей. В каждом модуле задачи. Координация в скайпе + redmine. ...
JavaScript работы с окнами
Есть страница xxx1.html и страница xxx2.html, при клике на станице xxx1 откроется страница xxx2 в новой вкладке, при это должен сработать фокус на страницу xxx2, а xxx1 должна перейти на другой сторонний адрес. И все это происходит когда пользователь нажимает на странице xxx1 ссылку на xxx2. Кросбраузерность обязательна. Цену пишите сразу, кто думает что это стоит больше 10 баксов просьба пройти мимо!
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