Требуется PHP программист для реализации проекта - сайта базы данных по предприятиям определенной направленности. Работа с php, платформа реализации на выбор исполнителя. Реализация в несколько модулей. В каждом модуле задачи. Координация в скайпе + redmine. ...
Приложение вконтакте
Необходима интеграция сайта с вконтактом:
1. Размещение меню сайта.
2. Подписка на новости сайта из группы вконтакте.
3. Установка виджетов вконтакте на сайте.
Указывайте, пожалуйста:
1. Стоимость работы по каждому пункту.
2. С какими соцсетями вы ещё умеете интегрировать сайт.
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