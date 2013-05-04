Приложение вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки140 просмотров

Необходима интеграция сайта с вконтактом:

1. Размещение меню сайта.

2. Подписка на новости сайта из группы вконтакте.

3. Установка виджетов вконтакте на сайте.

Указывайте, пожалуйста:

1. Стоимость работы по каждому пункту.

2. С какими соцсетями вы ещё умеете интегрировать сайт.

12 лет назад
safroni
Иван 
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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