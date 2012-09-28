Убрать непонятные внешние ссылки

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок168 просмотров

Есть сайт на джумле, там есть калькулятор - по всей видимости подгружаемый, внизу страницы появились внешние ссылки - их нужно убрать

Joomla
13 лет назад
worldsoccer
Местальо 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

EscalibuR
Олег 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов
13 лет назад
$6
1 день
Отличная работа, все быстро и без вопросов
Отличный заказчик, четко формулирует задачи, оплачивает работу своевременно.

Заявки фрилансеров

EscalibuR
Олег 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов
13 лет назад