Создание текстов для сайта

Понравилось работать с Петром. Сотрудничество с его стороны было построено по принципу: меньше слов, больше дела. Быстро согласовали все нюансы и детали, быстро пришли к соглашению о сроках и сумме оплаты, не было никаких проблем с оплатой. Рекомендую Петра, как ответственного заказчика.