Создание текстов для сайта

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Завершен1 заявка150 просмотров

Добрый день меня интересует написание качественных текстов для сайта об аренде ИП с кассовым аппаратом. Сейчас работает www.kassa-arenda.ru. ТЗ нет готов сформулировать с Вашей помощью. еще интересует цена и сроки.

12 лет назад
kassa-kkm
Петр 
57 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
12 лет назад
$400
1 день
Заказал Александру тексты к трем сайтам. Сделал все раньше срока, сделал хорошую скидку.Результатами доволен.Рекомендую.
Понравилось работать с Петром. Сотрудничество с его стороны было построено по принципу: меньше слов, больше дела. Быстро согласовали все нюансы и детали, быстро пришли к соглашению о сроках и сумме оплаты, не было никаких проблем с оплатой. Рекомендую Петра, как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
12 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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