mediapronet

На сегодняшний день нарезано 1316 планировок. Сколько будет всего – пока сказать трудно (не во всех домах есть вся квартирность, не везде есть выгрузка, но количество увеличится в несколько раз точно). В ...
- Чертежи и Схемы27 заявокЗакрыт9 лет назад
продвинутый уровень Bitrix владение сертификатоми Bitrix будет плюсом минимум 2-3 завершенных крупных интернет проекта Разработка интернет магазинов с нуляИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $717
Обязанности: Поиск документов и заливка их на сайт, Поиск и скачивание планировок (по определенным требованиям, возможно обрезка изображений) Обновление карточек объектов, рерайт Обзвон компаний по Москве Условия: работа с 10 до 19 зп от 25000 (обговаривается индивидуально с каждым) обязательное ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1300
Задачи: Разработка интернет порталов, интернет магазинов и их поддержка. Обязательные знания: — PHP, SOAP, XML, ООП, cURL, Регулярные выражения, PDO, SPL, Yii, js, jQuery, SQL, MySQL. Опыт работы от двух лет. Желателен опыт работы с UNIX-системами. Условия: — Восьмичасовой рабочий день, ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Привет! Я дизайнер компании Медиапронет. Я проектирую сайты, занимаюсь полиграфией, пишу текст и рисую картинки. Проектов стало так много, что я перестал справляться с потоком задач. Поэтому я ищу идеального дизайнера, который возьмет на себя часть проектов: ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
Обязанности Разработка web-дизайна Работа над новыми проектами и поддержание существующих; Обязательные требования Владение графическими пакетами (уверенное знание Adobe Photoshop обязательно); Наличие законченных проектов со сложной структурой. Портфолио обязательно!!! Умение создавать лаконичные и удобные сайты с учетом их дальнейшей максимально простой верстки ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуются ответственные исполнители, знающие что такое форумы. Задача: поддерживать общение, размещать ссылки, ведение аккаунтов и т.д. Обязательные требования:умение отчитаться о проделанной работе в требуемом формате, выполнение поставленной задачи без ее модификации, адекватность, доступ в скайпе или ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад