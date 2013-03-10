Chechako

Владимир Chechako

 
45 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
У меня есть то – что Вы ищите!

Почему желающие поднять свой сайт в ТОП или привлечь на него новых посетителей заказывают у меня тексты?

Они просто знают, что эти тексты:

a) СЕО-оптимизированы,

b) интересные для посетителей (информативные),

c) 100% уникальные,

d) не содержат ошибок и воды.

В сроках придерживаюсь принципа Ильфа и Петрова: «Утром задание – вечером текст. Можно и наоборот – но задание вперед».

Пока Вы думаете заказывать тексты или нет, чей-то сайт с моими статьями уже начал приносить ДЕНЬГИ.

Отправьте сообщение на один из этих контактов, и я обязательно на него отвечу:

ICQ- 626-748-721

Skype- chechako2012

[email protected]

Образование КНУ им. Т.Г.Шевченка, специальность химик-технолог, преподаватель химии.

Портфолио
Отзывы заказчиков
alex891
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Копирайтер для регулярного написания статей
Всё хорошо сделал! Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Сотрудничеством остался доволен. Алексей порядочный заказчик.
Ответный отзыв
tarasbulba
Иван 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Текст на строительную тематику
Отлично выполненная работа, большое спасибо, рекомендую.
Очень понравилось работать с Иваном. Четко, конкретно, своевременно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Nikolinka
Ангелина 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Рерайт 70 тысяч знаков без пробелов
О сотрудничестве с Владимиром остались только самые положительные впечатления. Исполнитель раньше срока выполнил задание и предоставил мне его в лучшей форме. Также с заданием выслал подробный отчет и дополнительную информация, которая была не лишней для меня. Все четко, ясно и понятно. Рекомендую как ответственного исполнителя, который качественно быстро выполняет свою работу.
Очень доволен работой с Ангелиной, в ходе которой она проявила себя как профессионал, с четко определенной конечной целью, знающий как её можно достичь и активно принимающий участие в её реализации. А неожиданный, и от этого ещё более приятный, материальный бонус в конце проекта увеличивает приятные впечатления вдвое.
Ответный отзыв
Fed_net
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов
$20
10 баллов
11 лет назад
Строительная тематика. Перевод. Рерайт
Отличный исполнитель, сделал все быстро, хотя проект не срочный был. Качество на уровне. В дальнейшем буду обращаться с заказами к Владимиру. Рекомендую к сотрудничеству.
Интересный проект, честный заказчик. Все ОК! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
detroy
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Рерайт статей на тему "Изготовление печатей"
Заказал опять рерайт, Владимир выполнил все в сроки и очень качественно. будем сотрудничать
ТЗ- конкретное, понятное. Оплата мгновенная. Прятный в общении работодатель. Мне понравлось совместная работа, надеюсь на продолжение.
Ответный отзыв
Копирайтинг
8 отзывов
от $1
#290
Переводы
1 отзыв
от $1
#279
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $1
#917
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
#1905