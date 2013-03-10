У меня есть то – что Вы ищите!
Почему желающие поднять свой сайт в ТОП или привлечь на него новых посетителей заказывают у меня тексты?
Они просто знают, что эти тексты:
a) СЕО-оптимизированы,
b) интересные для посетителей (информативные),
c) 100% уникальные,
d) не содержат ошибок и воды.
В сроках придерживаюсь принципа Ильфа и Петрова: «Утром задание – вечером текст. Можно и наоборот – но задание вперед».
Пока Вы думаете заказывать тексты или нет, чей-то сайт с моими статьями уже начал приносить ДЕНЬГИ.
Отправьте сообщение на один из этих контактов, и я обязательно на него отвечу:
ICQ- 626-748-721
Skype- chechako2012
Образование КНУ им. Т.Г.Шевченка, специальность химик-технолог, преподаватель химии.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Всё хорошо сделал! Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Ответный отзыв
Сотрудничеством остался доволен. Алексей порядочный заказчик.
$20
10 баллов
11 лет назад
Отлично выполненная работа, большое спасибо, рекомендую.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Иваном. Четко, конкретно, своевременно. Рекомендую.
$20
10 баллов
11 лет назад
О сотрудничестве с Владимиром остались только самые положительные впечатления. Исполнитель раньше срока выполнил задание и предоставил мне его в лучшей форме. Также с заданием выслал подробный отчет и дополнительную информация, которая была не лишней для меня. Все четко, ясно и понятно. Рекомендую как ответственного исполнителя, который качественно быстро выполняет свою работу.
Ответный отзыв
Очень доволен работой с Ангелиной, в ходе которой она проявила себя как профессионал, с четко определенной конечной целью, знающий как её можно достичь и активно принимающий участие в её реализации. А неожиданный, и от этого ещё более приятный, материальный бонус в конце проекта увеличивает приятные впечатления вдвое.
$20
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель, сделал все быстро, хотя проект не срочный был. Качество на уровне. В дальнейшем буду обращаться с заказами к Владимиру. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Интересный проект, честный заказчик. Все ОК! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$40
10 баллов
11 лет назад
Заказал опять рерайт, Владимир выполнил все в сроки и очень качественно. будем сотрудничать
Ответный отзыв
ТЗ- конкретное, понятное. Оплата мгновенная. Прятный в общении работодатель. Мне понравлось совместная работа, надеюсь на продолжение.
Копирайтинг
8 отзывов
от $1
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Переводы
1 отзыв
от $1
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Наполнение сайтов
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