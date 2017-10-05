Необходим специалист для написания "специфичного софта" на языке C# или C++ Бюджет до 1500$ добавляйтесь в скайп live:big_booom и все обсудим. Сложность - выше среднего.
Фильтр сообщений для Exim 4.89
Добрый день, нужно написать ACL для Exim.
Есть список доменов: a.com b.com c.com и т.д.
Нужно написать фильтр, что бы пользователи моего почтового сервера не могли отправить одно письмо на эти домены. Например если я пишу кому то из домена a.com, то письмо уходит, а вот если я пишу кому то в домены a.com c.com то письмо уже не уходит.
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