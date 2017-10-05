Фильтр сообщений для Exim 4.89

Добрый день, нужно написать ACL для Exim.

Есть список доменов: a.com b.com c.com и т.д.

Нужно написать фильтр, что бы пользователи моего почтового сервера не могли отправить одно письмо на эти домены. Например если я пишу кому то из домена a.com, то письмо уходит, а вот если я пишу кому то в домены a.com c.com то письмо уже не уходит.