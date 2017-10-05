Необходим специалист для написания "специфичного софта"

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки208 просмотров

Необходим специалист для написания "специфичного софта" на языке C# или C++

Бюджет до 1500$ добавляйтесь в скайп live:big_booom и все обсудим. Сложность - выше среднего.

8 лет назад
big_booom
55 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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