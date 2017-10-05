Система поиска (движок) английских и русских словосочетаний

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки190 просмотров

Требуется разработка нового или адаптация существующего открытого движка для контентного двухсторонего поиска английских или русских буквосочетаний или словосочетаний по словарю англо-русских сокращений для возможности работы пользователей в он-лайн режиме, а также программы для загрузки словаря и добавления новой информации на интернет сайт. ТЗ с описанием последовательности действий пользователя и желаемого графического отображения информации на экране имеется. Заказ твердый. Согласование стоимости - после ознакомления с ТЗ. Прошу отметить, если есть опыт подобной работы.

8 лет назад
viksor
72 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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