Требуется отобразить каркасную модель, представляющую аналитическую поверхность с использованием OpenGL API. Требуемый язык программирования - C#.
Система поиска (движок) английских и русских словосочетаний
Требуется разработка нового или адаптация существующего открытого движка для контентного двухсторонего поиска английских или русских буквосочетаний или словосочетаний по словарю англо-русских сокращений для возможности работы пользователей в он-лайн режиме, а также программы для загрузки словаря и добавления новой информации на интернет сайт. ТЗ с описанием последовательности действий пользователя и желаемого графического отображения информации на экране имеется. Заказ твердый. Согласование стоимости - после ознакомления с ТЗ. Прошу отметить, если есть опыт подобной работы.
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