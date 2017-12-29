Проксирование Windows трафика (proxifier)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен9 заявок538 просмотров

Необходимо разработать программу для проксирования трафика систем (WinXp-10) через протоколы (http/socks). Т.е. указываем прокси (ip:port) и нажимаем "подключиться" и после этого трафик всех приложений идет через указанный прокси (перехват трафика и отправка через прокси или любая другая реализация). Данная реализация есть в программе proxifier. Рассмотрю любые предложения и Ваши разработки. Проект белый. Бюджет указан примерный.

*Реализация через длл, прописанную в AppInitDll

8 лет назад
unviz
36 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Devian
31 год
13 лет в сервисе
Был
23 дня назад
8 лет назад
$350
21 день
Работа выполнена в срок! Рекоментую данного исполнителя для Ваших проектов!
Исключительно доволен сотрудничеством

Заявки фрилансеров

Devian
31 год
13 лет в сервисе
Был
23 дня назад
8 лет назад