Проксирование Windows трафика (proxifier)

Необходимо разработать программу для проксирования трафика систем (WinXp-10) через протоколы (http/socks). Т.е. указываем прокси (ip:port) и нажимаем "подключиться" и после этого трафик всех приложений идет через указанный прокси (перехват трафика и отправка через прокси или любая другая реализация). Данная реализация есть в программе proxifier. Рассмотрю любые предложения и Ваши разработки. Проект белый. Бюджет указан примерный.

*Реализация через длл, прописанную в AppInitDll