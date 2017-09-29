Оптимизация почты

Добрый день нужен специалист ( сис админ ) по оптимизации почты Яндекс, переадресации и тд. А так же после большого отправления шаблонов выводится сообщение *Ваше письмо расценивается как спам* и письма не отправляются какое то время. Нужно устранить эту проблемму.

А так же перенести почту с хостинга Янлекса на хостинг Go daddy где лежит сайт - быстро и без потери заявок с сайта.

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