Нужно реализовать экспорт и импорт куки текущей сессии в качестве расширения для популярных бразуеров Хром, ФФ, Опера, храня их на фтп или облаке, с выпдающим списком и поиском и авторизацией в приложении
Оптимизация почты
Добрый день нужен специалист ( сис админ ) по оптимизации почты Яндекс, переадресации и тд. А так же после большого отправления шаблонов выводится сообщение *Ваше письмо расценивается как спам* и письма не отправляются какое то время. Нужно устранить эту проблемму.
А так же перенести почту с хостинга Янлекса на хостинг Go daddy где лежит сайт - быстро и без потери заявок с сайта.
Пишите в скайп ( вводить без точки)
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