Оптимизация почты

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка150 просмотров

Добрый день нужен специалист ( сис админ ) по оптимизации почты Яндекс, переадресации и тд. А так же после большого отправления шаблонов выводится сообщение *Ваше письмо расценивается как спам* и письма не отправляются какое то время. Нужно устранить эту проблемму.

А так же перенести почту с хостинга Янлекса на хостинг Go daddy где лежит сайт - быстро и без потери заявок с сайта.

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8 лет назад
ira_gnatyuk
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров