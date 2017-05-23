Очень некомпетентная личность. Договорились о сроке цене и согласовали ТЗ. После у него начались приступы паранойи. Ну и в конце он и вовсе отказался от заказа и объяснил это так что ему кажется установка ВПН нарушает законы. Теперь он обвиняет меня в том что я занимаюсь противоправной деятельностью. Отнял у меня столько времени. Требовал чтоб я удалил этот отзыв. Я этого не сделаю чтоб все знали с кем они имеют дело. В ответ на это он оставил ответный отрицательный отзыв. Не советую никому иметь с ним дело.