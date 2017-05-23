Devian

Александр Devian

 
30 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 часов назад
Разработка серверного/мобильного/прикладного ПО на заказ

Backend разработчик

Node.js, typescript, rust, docker, kubernetes, postgres, mysql.

Обсуждение заказа только в чате weblancer. Связь через мессенджеры только для постоянных клиентов!

Грамотно ставлю задачи и ответственно подхожу к делу. Владею основными средствами/языками разработки серверного ПО: backend, SQL, git.

Инженерные услуги

Разрабатываю сервера для сайтов или мобильных приложений. Подстроюсь под ваши технологии.

Консультации, разовые и на постоянной основе.

IT-юрист

Разработаю ТЗ под вашу задачу, чтобы не возникло проблем с исполнителем.

Если у вас возникла спорная ситуация с исполнителем, помогу решить вопрос в вашу пользу.

TypeScriptMySQLPostgreSQLDockerNode.jsGitSQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
dilolo89
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
2 балла
5 лет назад
Нужен линукс кодер
Очень некомпетентная личность. Договорились о сроке цене и согласовали ТЗ. После у него начались приступы паранойи. Ну и в конце он и вовсе отказался от заказа и объяснил это так что ему кажется установка ВПН нарушает законы. Теперь он обвиняет меня в том что я занимаюсь противоправной деятельностью. Отнял у меня столько времени. Требовал чтоб я удалил этот отзыв. Я этого не сделаю чтоб все знали с кем они имеют дело. В ответ на это он оставил ответный отрицательный отзыв. Не советую никому иметь с ним дело.
Данный заказчик занимается противоправной деятельностью. Может быть это и оправдано в законах его страны, но не в РФ. Мне для выполнения заказа не нужно было каким-либо образом нарушать закон, однако принимать оплату от таких людей на личную банковскую карту, или на электронный кошелёк совсем не хотелось. На предложение разойтись мирно ответил отказом. Было ошибкой браться за этот заказ
Ответный отзыв
HeatPowerEng
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
C# Консультация по tcp/ip
Задача решена с горкой! Спасибо за работу!
Второй раз работаем, все отлично, рекомендую👌
Ответный отзыв
unviz
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$350
10 баллов
6 лет назад
Проксирование Windows трафика (proxifier)
Работа выполнена в срок! Рекоментую данного исполнителя для Ваших проектов!
Исключительно доволен сотрудничеством
Ответный отзыв
bobrovskiivadim
Вадим 
48 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$80
9 баллов
7 лет назад
Разработка технической документации по установке ОС Андроид
Александр очень спешил выполнить задание. Так что после его работы половину пришлось изучать самому. Но цена и сроки порадовали.
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Ответный отзыв
zusykss
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Консультация по mongodb для qt
Помог решить задачу. Рекомендую к сотрудничеству . После сдачи проекта, еще были полезные подсказки, что тоже оказало полезное воздействие на проект.
Все прошло отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
Прикладное ПО
6 отзывов
$20/час
от $100от 5 дней
нет рейтинга
Базы данных
2 отзыва
$20/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
3 отзыва(-1)
$20/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга