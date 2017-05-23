Разработка серверного/мобильного/прикладного ПО на заказ
Backend разработчик
Node.js, typescript, rust, docker, kubernetes, postgres, mysql.
Обсуждение заказа только в чате weblancer. Связь через мессенджеры только для постоянных клиентов!
Грамотно ставлю задачи и ответственно подхожу к делу. Владею основными средствами/языками разработки серверного ПО: backend, SQL, git.
Инженерные услуги
Разрабатываю сервера для сайтов или мобильных приложений. Подстроюсь под ваши технологии.
Консультации, разовые и на постоянной основе.
IT-юрист
Разработаю ТЗ под вашу задачу, чтобы не возникло проблем с исполнителем.
Если у вас возникла спорная ситуация с исполнителем, помогу решить вопрос в вашу пользу.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
2 балла
5 лет назад
Очень некомпетентная личность. Договорились о сроке цене и согласовали ТЗ. После у него начались приступы паранойи. Ну и в конце он и вовсе отказался от заказа и объяснил это так что ему кажется установка ВПН нарушает законы. Теперь он обвиняет меня в том что я занимаюсь противоправной деятельностью. Отнял у меня столько времени. Требовал чтоб я удалил этот отзыв. Я этого не сделаю чтоб все знали с кем они имеют дело. В ответ на это он оставил ответный отрицательный отзыв. Не советую никому иметь с ним дело.
Ответный отзыв
Данный заказчик занимается противоправной деятельностью. Может быть это и оправдано в законах его страны, но не в РФ. Мне для выполнения заказа не нужно было каким-либо образом нарушать закон, однако принимать оплату от таких людей на личную банковскую карту, или на электронный кошелёк совсем не хотелось. На предложение разойтись мирно ответил отказом. Было ошибкой браться за этот заказ
$10
10 баллов
5 лет назад
Задача решена с горкой! Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Второй раз работаем, все отлично, рекомендую👌
$350
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена в срок! Рекоментую данного исполнителя для Ваших проектов!
Ответный отзыв
Исключительно доволен сотрудничеством
$80
9 баллов
7 лет назад
Александр очень спешил выполнить задание. Так что после его работы половину пришлось изучать самому. Но цена и сроки порадовали.
$15
10 баллов
7 лет назад
Помог решить задачу. Рекомендую к сотрудничеству . После сдачи проекта, еще были полезные подсказки, что тоже оказало полезное воздействие на проект.
Ответный отзыв
Все прошло отлично, рекомендую!
Прикладное ПО
6 отзывов
$20/час
от $100от 5 дней
нет рейтинга
Базы данных
2 отзыва
$20/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
3 отзыва(-1)
$20/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга