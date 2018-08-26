Задача состоит в написании ПО для генерации двумерного штрихкода (barcode) по формату PDF417 и стандартам AAMVA Изображение в прикрепленном файле. Исходные данные для генерации будут вводиться в поля вручную, либо импортироваться текстовым или ...
C# Консультация по tcp/ip
Основные вопросы:
1. Откуда и как браузер берет название текущего трека?
2. Как на c# реализовать event смены трека (потрековую запись)?
PS Заявки вроде "Обращайтесь на мой скайп" не принимаются.
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