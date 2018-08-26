C# Консультация по tcp/ip

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки218 просмотров

Основные вопросы:

1. Откуда и как браузер берет название текущего трека?

2. Как на c# реализовать event смены трека (потрековую запись)?

PS Заявки вроде "Обращайтесь на мой скайп" не принимаются.

7 лет назад
HeatPowerEng
Ретманд 
44 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Devian
31 год
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
7 лет назад
$10
1 день
Задача решена с горкой! Спасибо за работу!
Второй раз работаем, все отлично, рекомендую👌

Заявки фрилансеров

Devian
31 год
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
7 лет назад