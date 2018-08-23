Ищем специалиста по Laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок244 просмотра

Необходимо разработать админку для телеграмм бота и подружить его с этой админкой. Логига бота на пхп написана. Админка на ларавеле нужна.

LaravelPHP
7 лет назад
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров