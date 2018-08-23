Api запрос

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки197 просмотров

Требуется объяснить, каким образом можно сделать запрос через терминал ( Termux - android) на биржу биттрекс.

Необходим запрос через api на перевод монет.

Вся документация представлена ниже. https://www.npmjs.com/package/node.bittrex.api

https://support.bittrex.com/hc/en-us/articles/115003723911Итог: нужна инструкция и код.

Android
7 лет назад
guest_1535049525593
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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