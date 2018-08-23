Задача состоит в написании ПО для генерации двумерного штрихкода (barcode) по формату PDF417 и стандартам AAMVA Изображение в прикрепленном файле. Исходные данные для генерации будут вводиться в поля вручную, либо импортироваться текстовым или ...
Api запрос
Требуется объяснить, каким образом можно сделать запрос через терминал ( Termux - android) на биржу биттрекс.
Необходим запрос через api на перевод монет.
Вся документация представлена ниже. https://www.npmjs.com/package/node.bittrex.api
https://support.bittrex.com/hc/en-us/articles/115003723911Итог: нужна инструкция и код.
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