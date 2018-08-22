Клиент серверное приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка252 просмотра

Требуется написать шлюз приема отправки сообщений , принцип на фото . все вопросы тел/whatssap   . срок 15-20 дней.

7 лет назад
karajambasaps
Серж Кара 
76 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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