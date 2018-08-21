Excel объединение

Необходимо написать скрипт, который будет открывать все файлы эксель (однотипные) в заданной папке по очереди, брать из них данные (без заголовков) и вставлять в один большой эксель файл.

Во вложении файлы, которые необходимо объединять.

Файл, в который все будет объединяться, должен содержать те же столбцы, что и Файлы 1 и 2 (столбцы одинаковые) плюс такие столбцы: №Декларации, Дата декларации. Вн. №, Валюта, Курс.

Информацию для заполнения данных столбцов следует брать из строк 1-2 каждого файла.

Т.е. файлы 1 и 2 должны превратиться в файл 3.