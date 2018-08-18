Требуется программист для создания клиента для vpn сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка160 просмотров

Требуется программист для создания win клиента для vpn сервиса 

В идеале желательно не использовать net выше 2 (желательно)

7 лет назад
denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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