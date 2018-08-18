Желательно чтобы вы были знакомы со steam. ТЗ ниже 1.Выставлять вещи в стиме на торговую площадку. Функционал: -выставлять вещи дороже от цены на момент выставления по критериям, если вещь не попадает ...
Требуется программист для создания клиента для vpn сервиса
Требуется программист для создания win клиента для vpn сервиса
В идеале желательно не использовать net выше 2 (желательно)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Краткое описание: 1) В Системе должны создаваться: Субъекты (ФизЛица и ЮрЛица) у которых регистрируются логины и почтовые ящики (ПЯ). Для ЮрЛиц также создаются папки для файлов. У каждого Субъекта может быть один или несколько ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $100
Нужен квалифицированный специалист по работе с изображениями, транслируемыми с вебкамеры компьютера. Профессионал, который разбирается не только в существующих программах (типа Manycam, Fake Webcam, Splitcam и т.д.), но и смог бы выполнить нашу задачу по транслированию любого ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, .Что нужно (Если вы не уверены что какой-либо пункт вам подойдет то все равно пишите, все обговариваемо): 1 Основная задача: Написать модуль распознавания речи. Т.е. некий класс, который принимает аудиофайл а ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Разработать платежный терминал, на базе малины либо других микрокомпьютеров, которые будет понимать NFC, Bluetooth, иметь 2 экрана и определенные другие устройства. Результат работы полностью рабочая система и схемы для производства плат, а ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется человек который знаком с работой steam. 1.Выставлять вещи в стиме на торговую площадку. Функционал: -выставлять вещи дороже от цены на момент выставления по критериям, если вещь не попадает ...Закрыт7 лет назад
нужна установка Микроразметка Open Graph и Микроразметка Schema.org для сайтов 4multivarki.com/ online-effects.ru/Закрыт7 лет назад
- $300
Доброго дня, необходим человек со знаниями php 5.6 / Symfony 2 / REACT / Doctrine 2, для доработки проекта. По всем вопросам обращаться в телеграм.Закрыт7 лет назад
задача софта анализировать ютьюб каналы по списку нужно вытаскивать последние 7 роликов и в таблицу автоматические заносить - среднее число просмотров за 7 роликов - среднее число лайков за 7 роликов (в ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
В google sheets делаем складской учет + автоматизацию производства деталей из материалов. Первое: У нас есть материалы на 1 вкладке, мы их закупаем. В ней согласно номенклатуре деталей из ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад