Сдеать эказамен по паттернам проектирования c#

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Закрыт3 заявки1369 просмотров

Спроектировать универсальный каркас многодокументного

редактора. Редактор должен представлять основные функции работы

с документом:

1. Создание.

2. Открытие.

3. Сохранение.

4. Сохранение под новым именем.

5. Печать.

6. Закрытие.

Предложенный объектно-ориентированный дизайн каркаса

редактора должен без изменений использоваться для разработки

редакторов документов различных типов.

Задание 2

На основании каркаса, разработанного в задаче 1, спроектировать

редактор, предназначений для работы с текстовыми документами.

Задание 3

На основании каркаса, разработанного в задаче 1, спроектировать

редактор, предназначений для работы с табличными документами.

7 лет назад
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7 лет назад

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