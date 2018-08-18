Желательно чтобы вы были знакомы со steam. ТЗ ниже 1.Выставлять вещи в стиме на торговую площадку. Функционал: -выставлять вещи дороже от цены на момент выставления по критериям, если вещь не попадает ...
Сдеать эказамен по паттернам проектирования c#
Спроектировать универсальный каркас многодокументного
редактора. Редактор должен представлять основные функции работы
с документом:
1. Создание.
2. Открытие.
3. Сохранение.
4. Сохранение под новым именем.
5. Печать.
6. Закрытие.
Предложенный объектно-ориентированный дизайн каркаса
редактора должен без изменений использоваться для разработки
редакторов документов различных типов.
Задание 2
На основании каркаса, разработанного в задаче 1, спроектировать
редактор, предназначений для работы с текстовыми документами.
Задание 3
На основании каркаса, разработанного в задаче 1, спроектировать
редактор, предназначений для работы с табличными документами.
Заявки фрилансеров
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