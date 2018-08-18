Нужна небольшая программа

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Нужна небольшая программка, которая при заполнении исходных данных сможет выводить в формате Excel  следующие документы: 

-Акт приема-передачи; 

-Заказ-наряд; 

-Акт выполненных работ;  

-Акт о списании отработавших запчастей. 

-Лист заказа на запасные части. 

Исходные данные для приложения: 

Данные о заказчике 

Данные о транспортном средстве 

Данные о видах работ 

Данные о запасных частях 

Также программа должна иметь возможность: 

- парсить наименование, цену, вес запчастей с сайта (есть конкретный сайт, вводишь код товара и программа парсит данные); 

- рассчитывать рентабельность (на основе стоимости закупа и продажи запчастей); 

- делать наценку на запасные части в % 

7 лет назад
gyshin_alex
Александр 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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