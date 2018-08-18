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Нужна небольшая программа
Нужна небольшая программка, которая при заполнении исходных данных сможет выводить в формате Excel следующие документы:
-Акт приема-передачи;
-Заказ-наряд;
-Акт выполненных работ;
-Акт о списании отработавших запчастей.
-Лист заказа на запасные части.
Исходные данные для приложения:
Данные о заказчике
Данные о транспортном средстве
Данные о видах работ
Данные о запасных частях
Также программа должна иметь возможность:
- парсить наименование, цену, вес запчастей с сайта (есть конкретный сайт, вводишь код товара и программа парсит данные);
- рассчитывать рентабельность (на основе стоимости закупа и продажи запчастей);
- делать наценку на запасные части в %
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