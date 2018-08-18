Нужна небольшая программа

Краткое описание: 1) В Системе должны создаваться: Субъекты (ФизЛица и ЮрЛица) у которых регистрируются логины и почтовые ящики (ПЯ). Для ЮрЛиц также создаются папки для файлов. У каждого Субъекта может быть один или несколько ...