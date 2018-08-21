Программа покупки нужного количества сахара на базе языка C#

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт8 заявок238 просмотров

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp3

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Double xto ;

            Console.WriteLine("Сколько сахара вы хотите приобрести?");

            xto= Convert.ToDouble (Console.ReadLine());

            if (xto > 55.25)

                Console.WriteLine(" У нас нету такого количества сахара\n Попробуйте еще раз ");

            else if (xto

                Console.WriteLine("Ошибка \n Попробуйте еще раз");

            else 

            Console.WriteLine("С удачной покупкой, всего доброго");

            Console.ReadKey();

        }

    }

}

7 лет назад
__Yuriy__
Юрий 
23 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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