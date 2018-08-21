Доброго времени суток. Требуется написать регистратор аккаунтов соц сети Twitter. Работа в многопоточном режиме, поддержка сервисов Rucaptcha и активации аккаунтов по смс. Более подробно при общении.
(JavaScript) Классификация ошибок в тексте
Данная работа является подзадачей создания обучающей системы, предлагающей пользователю задания и рекомендации на основе анализа результатов выполнения пользователем аналогичных заданий.
Постановка задачи.
Требуется определить, к какому типу по данной классификации относится ошибка, сделанная пользователем при выполнении задания.
Исходные данные.
Классификация ошибок (одноименный файл в приложении)
Результат пословного сравнения двух текстов: ответа пользователя и правильного ответа
Код на JavaScript, выполняющий упомянутое сравнение (в приложении)
тестового набора данных (файл data.js в приложении)
Результат работы.
Код на JavaScript, выдающий в формате JSON номер вкладки и номер строки прилагаемой таблицы классификации + соответствующая строка с описанием ошибки из стоблца А.
Пример: Who does work? Who works? → {tab:1,line:2,descr:Формулирование специального или общего вопроса вместо вопроса к подлежащему (Who does work?)}
Требования к реализации.
Язык программирования JavaScript
Использовать только возможности языка, поддерживаемые в последних версиях браузеров Firefox, Chrome, Safari, MS Edge
Не использовать глобальные переменные
Не использовать библиотеки, недоступные для свободного скачивания
Не использовать тяжелые библиотеки (допустимый объем обсуждается)
Читаемый код
Дополнительные условия.
Тестовый набор данных, проверяющий правильность реализации, делится на две равные по размеру и сложности части, одна из которых выдается для отладки, а другая является контрольной и не предъявляется до окончания работы. Задание считается выполненным только в случае успешного работы кода на контрольном наборе данных.
Более подробное ТЗ скину кандидату.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Желательно чтобы вы были знакомы со steam. ТЗ ниже 1.Выставлять вещи в стиме на торговую площадку. Функционал: -выставлять вещи дороже от цены на момент выставления по критериям, если вещь не попадает ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен парсер, подробности в файле https://yadi.sk/d/NjICJFkw3aE3hf Читайте файл, задавайте вопросы! Парсер будет дорабатываться у автора.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт7 лет назад
Спроектировать универсальный каркас многодокументного редактора. Редактор должен представлять основные функции работы с документом: 1. Создание. 2. Открытие. 3. Сохранение. 4. Сохранение под новым именем. 5. Печать. 6. ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
в 2010 году была написана и успешно эксплуатировалась система, написанная на Java. Стэк проекта: Языки программирования groovy, java, javascript; Каркас приложения Grails Framework 2.2.1; Базы данных MySQL 5.5; Серверное программное ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна небольшая программка, которая при заполнении исходных данных сможет выводить в формате Excel следующие документы: -Акт приема-передачи; -Заказ-наряд; -Акт выполненных работ; -Акт о списании отработавших запчастей. -Лист заказа на запасные ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется программист для создания win клиента для vpn сервиса В идеале желательно не использовать net выше 2 (желательно)Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Краткое описание: 1) В Системе должны создаваться: Субъекты (ФизЛица и ЮрЛица) у которых регистрируются логины и почтовые ящики (ПЯ). Для ЮрЛиц также создаются папки для файлов. У каждого Субъекта может быть один или несколько ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $100
Нужен квалифицированный специалист по работе с изображениями, транслируемыми с вебкамеры компьютера. Профессионал, который разбирается не только в существующих программах (типа Manycam, Fake Webcam, Splitcam и т.д.), но и смог бы выполнить нашу задачу по транслированию любого ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, .Что нужно (Если вы не уверены что какой-либо пункт вам подойдет то все равно пишите, все обговариваемо): 1 Основная задача: Написать модуль распознавания речи. Т.е. некий класс, который принимает аудиофайл а ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад