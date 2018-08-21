(JavaScript) Классификация ошибок в тексте

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка159 просмотров

Данная работа является подзадачей создания обучающей системы, предлагающей пользователю задания и рекомендации на основе анализа результатов выполнения пользователем аналогичных заданий.  

Постановка задачи.  

Требуется определить, к какому типу по данной классификации относится ошибка, сделанная пользователем при выполнении задания.  

Исходные данные.  

Классификация ошибок (одноименный файл в приложении)  

Результат пословного сравнения двух текстов: ответа пользователя и правильного ответа  

Код на JavaScript, выполняющий упомянутое сравнение (в приложении)  

тестового набора данных (файл data.js в приложении)  

Результат работы.  

Код на JavaScript, выдающий в формате JSON номер вкладки и номер строки прилагаемой таблицы классификации + соответствующая строка с описанием ошибки из стоблца А.  

Пример: Who does work?  Who works? → {tab:1,line:2,descr:Формулирование специального или общего вопроса вместо вопроса к подлежащему (Who does work?)}  

Требования к реализации.  

Язык программирования JavaScript  

Использовать только возможности языка, поддерживаемые в последних версиях браузеров Firefox, Chrome, Safari, MS Edge  

Не использовать глобальные переменные  

Не использовать библиотеки, недоступные для свободного скачивания  

Не использовать тяжелые библиотеки (допустимый объем обсуждается)  

Читаемый код  

Дополнительные условия.  

Тестовый набор данных, проверяющий правильность реализации, делится на две равные по размеру и сложности части, одна из которых выдается для отладки, а другая является контрольной и не предъявляется до окончания работы. Задание считается выполненным только в случае успешного работы кода на контрольном наборе данных. 

Более подробное ТЗ скину кандидату.

JavaScript
7 лет назад
sergei_krilov
Сергей 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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