Java программист

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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в 2010 году была написана и успешно эксплуатировалась система, написанная на Java. 

Стэк проекта:  

Языки программирования  groovy, java, javascript; 

Каркас приложения  Grails Framework 2.2.1; 

Базы данных  MySQL 5.5; 

Серверное программное обеспечение  web сервер nginx, контейнер приложений Tomcat 

7, СУБД MySQL; 

Инструменты разработчика: 

Среда разработки  IntelliJ Idea или Eclipse; 

Средство контроля версий программного кода  git; 

Средство контроля версий базы данных  liquibase. 

Имеется исходный код проекта. 

Необходимо развернуть систему на сервере и обновить библиотеки проекта, решив возникшие баги. 

Работа по T&M.

GitJavaJavaScriptMySQLNginx
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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