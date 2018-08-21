Настроить AmoCRM

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок161 просмотр

По имеющейся диаграмме процесса продажи (диаграмма в нотации BPMN2.0) необходимо:

  • Настроить воронку продаж
  • Настроить автоматическую постановку задач. Включая задачи зависящие от условий: например в случае первого недозвона клиенту, перезвонить через час, в случае второго недозвона клиенту перезвонить на следующий день и отправить письмо. В случае недозвона 5 дней подряд - отправить письмо, перевести на этап закрыто и нереализованно.
  • Настроить карточки сделки и контакта (компании не нужно, продаем физикам. всего полей не более 20)
  • Настроить права доступа 8 сотрудников. Администратор и менеджеры
  • Подключить форму захвата контактов с сайта. CMS = 1CBitrix
  • Подключить каналы связи с клиентом (Telegram, Facebook, Instagramm, Ловец лидов из Roistat) В Instagram подать заявку на создание публичного аккаунта, провести настройку публичного аккаунта, подключить аккаунт к AmoCRM
  • Настроить отправку триггерных Имейлов.
  • Провести обучение использованию системы по Skype
  • Записать видео-уроки для новых сотрудников
  • Подключить сквозную аналитику Roistat
AmoCRM
7 лет назад
garintheengineer
Илья 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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