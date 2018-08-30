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Скомпилировать код Python в исполняемый файл
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Код предназначен для заполнения PDF документов данными из Excel файла. Excel файл находится в корневом каталоге программы, в папке Input, шаблоны PDF находятся в корневом каталоге, результирующие файлы записываются в папку Output. Структуру папок надо сохранить, скрипт должен работать, генерировать PDF в папке Output
(Код использует библиотеки
cx-Freeze 5.1.1
Pillow 5.2.0
pip 18.0
PyPDF2 1.26.0
reportlab 3.5.4
setuptools 40.0.0
wheel 0.31.1
xlrd 1.1.0)
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