Скомпилировать код Python в исполняемый файл

Очень приятно работать с Алексеем. Он не просто выполнил для меня компиляцию, но и поправил мой код, повысив производительность, сжал получившийся файл, сделал несколько вариантов, компенсируя плохо сформулированное мной ТЗ, написал необходимые dat файлы, и записал обучающее видео, в котором показал как пользоваться программой, и рассказал несколько интересных подробностей. Я почувствовал, что получил 200% пользы, на каждый потраченный мной рубль. Желаю Алексею больших успехов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.