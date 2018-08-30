Скомпилировать код Python в исполняемый файл

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки261 просмотр

Имеющийся код Python3 скомпилировать в исполняемый файл. Можно один exe, можно с DLL

Код предназначен для заполнения PDF документов данными из Excel файла. Excel файл находится в корневом каталоге программы, в папке Input, шаблоны PDF находятся в корневом каталоге, результирующие файлы записываются в папку Output. Структуру папок надо сохранить, скрипт должен работать, генерировать PDF в папке Output

(Код использует библиотеки

cx-Freeze  5.1.1

Pillow     5.2.0

pip        18.0

PyPDF2     1.26.0

reportlab  3.5.4

setuptools 40.0.0

wheel      0.31.1

xlrd       1.1.0)

Python
7 лет назад
garintheengineer
Илья 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

gladishevap
Алексей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад
$8
1 день
Очень приятно работать с Алексеем. Он не просто выполнил для меня компиляцию, но и поправил мой код, повысив производительность, сжал получившийся файл, сделал несколько вариантов, компенсируя плохо сформулированное мной ТЗ, написал необходимые dat файлы, и записал обучающее видео, в котором показал как пользоваться программой, и рассказал несколько интересных подробностей. Я почувствовал, что получил 200% пользы, на каждый потраченный мной рубль. Желаю Алексею больших успехов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо. Было приятно поработать. Положительным моментом считаю то, что Илья разбирается в коде, который он предоставляет и понимает то, что хочет получить на выходе, это огромный плюс. Заказчик вежлив, находиться постоянно на связи, все необходимые файлы предоставил. Оплата быстрая и в удобном для меня формате. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

gladishevap
Алексей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад

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