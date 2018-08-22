Выводить вещи с сайта "bitskins.com".

1.Забирать купленные вещи с "bitskins.com" "https://bitskins.com/pending_withdrawals" у которых закончился трейд бан, если инвентарь у стим аккаунта полон завершать работу.

2.Принимать их на стиме, проверять по токену трейда при принятии трейда (забирать вещи и получать токен через апи), показывать в процентах сколько до конца обработки задачи (прогресс бар).

3.Показывать по нажатию сколько вещей без бана.