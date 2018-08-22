Здравствуйте! Мы предполагаем использовать качестве кассового решения POS (Unicenta POS v4) + оффлайновый модуль авторизации установленный на локальном кассовом сервере, для работы с процессингом. Требуется произвести доработку open source POS Unicenta https://unicenta.com Хорошее знание JAVA. ...
Выводить вещи с сайта "bitskins.com".
1.Забирать купленные вещи с "bitskins.com" "https://bitskins.com/pending_withdrawals" у которых закончился трейд бан, если инвентарь у стим аккаунта полон завершать работу.
2.Принимать их на стиме, проверять по токену трейда при принятии трейда (забирать вещи и получать токен через апи), показывать в процентах сколько до конца обработки задачи (прогресс бар).
3.Показывать по нажатию сколько вещей без бана.
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