Система сбора и обработки данных телеметрии

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Закрыт2 заявки243 просмотра

Проект на C++, Qt под Linux.

Необходимо по последовательному порту соединиться с одной системой (опрашивать, получать данные, распарсить), далее записывать данные в БД PostgreSQL и файлы, и анализировать эти данные и отправлять их уже по TCP/IP.

Данных около 300.

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LinuxPostgreSQL
7 лет назад
gwogo
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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