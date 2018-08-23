Запись результатов измерений в таблицу с экспортом

Функция приложения в следующем: исполнитель выбирает из списка заранее прописанных объект контроля, выбирает категорию объекта. От выбранных условий выше зависит необходимый объем контроля (количество точек замера на каждый элемент).

Далее исполнитель попадает на страницу записи результатов, в конечном итоге, результат для каждого элемента – это строка, со следующими столбцами: порядковый номер замера, название элемента, параметры элемента, n столбцов – по максимальному количеству замеров, плюс еще пара столбцов по формулам. Строки элементов объединяются в таблицу, с дальнейшим экспортом в эксель с предварительной проверкой выполнения необходимого контроля.

Требуется максимально дешевое решение, без графических изысков, в стиле калькулятора.

Пример таблицы во вложении.