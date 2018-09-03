Работа с Excel локально

Нужно в экселе вести что-то типа реестра документов. Скажем, в одном листе экселя данные построчно (перевозка грузов): кто | сколько | откуда | куда | экспедитор и т.д.|

B так каждая строка - это отдельный заказ. Данные из каждой строки должны автоматом переноситься в отдельный excel-документ - заказ-наряд (ЗН).

Т.е. каждая строчка - это отдельный заказ-наряд (excel-док)

Первая строчка - это ЗН № 1

Вторая - ЗН № 2

И т.д.

Таким образом, должен быть список заказов в экселе, а также реест этих ЗН с этими же данными. Сколько строк - сколько и отдельных ЗН (excel-доков) по номерам.

Создает новую строку - создается новый excel-файл ЗН № "следующий".

Реально ли это? Сколько стоить будет? Сроки?

Оплата по факту. На сервисс более 12 лет (>200 отзывов). Пишите, жду.