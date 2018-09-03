Здравствуйте! Мы предполагаем использовать качестве кассового решения POS (Unicenta POS v4) + оффлайновый модуль авторизации установленный на локальном кассовом сервере, для работы с процессингом. Требуется произвести доработку open source POS Unicenta https://unicenta.com Хорошее знание JAVA. ...
Работа с Excel локально
Нужно в экселе вести что-то типа реестра документов. Скажем, в одном листе экселя данные построчно (перевозка грузов): кто | сколько | откуда | куда | экспедитор и т.д.|
B так каждая строка - это отдельный заказ. Данные из каждой строки должны автоматом переноситься в отдельный excel-документ - заказ-наряд (ЗН).
Т.е. каждая строчка - это отдельный заказ-наряд (excel-док)
Первая строчка - это ЗН № 1
Вторая - ЗН № 2
И т.д.
Таким образом, должен быть список заказов в экселе, а также реест этих ЗН с этими же данными. Сколько строк - сколько и отдельных ЗН (excel-доков) по номерам.
Создает новую строку - создается новый excel-файл ЗН № "следующий".
Реально ли это? Сколько стоить будет? Сроки?
Оплата по факту. На сервисс более 12 лет (>200 отзывов). Пишите, жду.
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