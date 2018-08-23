Генерация двумерного штрихкода (barcode) по формату PDF417

Задача состоит в написании ПО для генерации двумерного штрихкода (barcode) по формату PDF417 и стандартам AAMVA

Изображение в прикрепленном файле.

Исходные данные для генерации будут вводиться в поля вручную, либо импортироваться текстовым или csv файлом.

Алгоритм генерации общедоступен, но скорее всего будут необходимы правки под желаемый проект, на основе стандартов aamva.org

Языки написания: Python, Java, JavaScript

Я предоставляю уже готовые двумерные штрихкоды (на данный момент имеется 2-3 штуки) основываясь на которых необходимо написать генератор. Имеющиеся штрихкоды можно легко считать и получить исходный код, но используя общедоступные генераотры (онлайн и офлайн инструменты) невозможно воссоздать идентичный штрихкод.

Главная задача - получить алгоритм генерации, по которому оба моих штрихкода можно воспроизвести самостоятельно. И уже на основе его написать ПО.

Предоставлю линки на официальные ресурсы, которые возможно понадобятся для четкого понимания задачи и в последующей разработке.

Срок выполнения - 1 неделя. По истечению которого возможно будут необходимы правки, за отдельное вознаграждение.

Не делаю предоплат. Готов оформить безопасную сделку на фриланс-площадке.