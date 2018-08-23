Генерация двумерного штрихкода (barcode) по формату PDF417

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок354 просмотра

Задача состоит в написании ПО для генерации двумерного штрихкода (barcode) по формату PDF417 и стандартам AAMVA 

Изображение в прикрепленном файле. 

Исходные данные для генерации будут вводиться в поля вручную, либо импортироваться текстовым или csv файлом. 

Алгоритм генерации общедоступен, но скорее всего будут необходимы правки под желаемый проект, на основе стандартов aamva.org 

Языки написания: Python, Java, JavaScript 

Я предоставляю уже готовые двумерные штрихкоды (на данный момент имеется 2-3 штуки) основываясь на которых необходимо написать генератор. Имеющиеся штрихкоды можно легко считать и получить исходный код, но используя общедоступные генераотры (онлайн и офлайн инструменты) невозможно воссоздать идентичный штрихкод. 

Главная задача - получить алгоритм генерации, по которому оба моих штрихкода можно воспроизвести самостоятельно. И уже на основе его написать ПО. 

Предоставлю линки на официальные ресурсы, которые возможно понадобятся для четкого понимания задачи и в последующей разработке. 

Срок выполнения - 1 неделя. По истечению которого возможно будут необходимы правки, за отдельное вознаграждение.

Не делаю предоплат. Готов оформить безопасную сделку на фриланс-площадке.

JavaJavaScriptPython
7 лет назад
otto04141
Владимир 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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