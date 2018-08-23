Здравствуйте! Мы предполагаем использовать качестве кассового решения POS (Unicenta POS v4) + оффлайновый модуль авторизации установленный на локальном кассовом сервере, для работы с процессингом. Требуется произвести доработку open source POS Unicenta https://unicenta.com Хорошее знание JAVA. ...
JavaFX. Клиент-программа для кофеен
Добрый день.
Я бек энд программист и в свой домашний проект для кофеен решил написать тонкий клиент на JavaFX.
Я ищу разработчика на Java с опытом в JavaFX, чтобы:
провести код-ревью
помочь исправить проблемы в приложении
подсказать советами, как лучше сделать.
помочь завернуть приложение в инсталлятор
написать систему обновления приложения (с выходом новой версии)
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