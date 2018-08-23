JavaFX. Клиент-программа для кофеен

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Закрыт3 заявки193 просмотра

Добрый день. 

Я бек энд программист и в свой домашний проект для кофеен решил написать тонкий клиент на JavaFX. 

Я ищу разработчика на Java с опытом в JavaFX, чтобы: 

провести код-ревью 

помочь исправить проблемы в приложении 

подсказать советами, как лучше сделать. 

помочь завернуть приложение в инсталлятор 

написать систему обновления приложения (с выходом новой версии) 

Java
7 лет назад
alexdanilov
Александр 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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